حرائق الاحتجاجات تضرب الناصرية وقوة من بغداد تتوجه لذي قار

شفق نيوز / أفاد شهود عيان في ذي قار، يوم الاثنين، بان أماكن عدة شهدت اندلاع حرائق وقطع للطرقات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، أن "محتجين ملثمين أقدموا على قطع تقاطع البهو والطريق السريع وباب قسم الأملاك التابع لمديرية بلدية الناصرية وسط المحافظة".

وأضاف أن "المحتجين قطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة"، لافتا إلى أن المطالب تمثلت بـ"استقالة المحافظ محمد الغزي من منصبه".

من جانب آخر، قال مصدر أمني إن تعزيزات عسكرية من العاصمة بغداد ستصل إلى محافظة ذي قار، خلال الساعات المقبلة، لتنفيذ بعض الواجبات الأمنية الخاصة.