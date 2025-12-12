حراك واسع لتغيير مديري دوائر حكومية ومسؤولين في محافظتين

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

كشفت مصادر في محافظتي النجف وذي قار، اليوم الجمعة، عن حراك سياسي تقوده عدد من الكتل السياسية في مجلس المحافظتين لتغيير عدد من مديري الدوائر الحكومية وقائمقامي النواحي والاقضية في المحافظتين.

وذكر مصدر من النجف، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة النجف يستعد لمنازلة كبرى خلال الفترة المقبلة لتغيير جميع مديرو الدوائر بالمحافظة"، لافتاً إلى أن "العقبة الوحيدة في هذا الملف كانت هي اعتراض عدد من الأعضاء على تغيير بعض مديرو الدوائر في النجف".

وأضاف المصدر، أن "الاعتراض انتهى تقريبا بعدما توصلوا إلى تسوية سياسية مع الطرف الذي ينوي إجراء التغييرات".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر مطلع بمجلس المحافظة لوكالة شفق نيوز، بأن "عدداً من أعضاء المجلس بدأوا بالحراك لتغيير عدد من المسؤولين في المحافظة وخاصة مديرو الاقضية والنواحي الذين تم انتخابهم مؤخرا، بسبب عدم الاقتناع بأدائهم، فضلا عن قيام بعضهم بخذلان الكتل السياسية التي جاءت بهم، والعمل لصالح أشخاص آخرين".