سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حراك برلماني لحسم 2000 درجة وظيفية مجمدة من عقود "بشائر الخير"

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-16T10:20:12+0000
حراك برلماني لحسم 2000 درجة وظيفية مجمدة من عقود "بشائر الخير"

شفق نيوز / أعلنت النائب عن ديالى، ناهدة الدايني، يوم الأربعاء، عن حراك برلماني متقدم لتثبيت وحسم أكثر من 2000 درجة وظيفية مجمدة ضمن عقود بشائر الخير بسبب مشكلات مالية وإدارية.

وقالت الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب ديالى تقدموا بطلب رسمي وتواقيع برلمانية لرئيس الوزراء ووزارة المالية لتثبيت وحسم عقود بشائر الخير المتبقية منذ عام ٢٠١٢  البالغة أكثر من 2000 درجة وظيفية والتي أوقفتها الحكومة رغم استيفاء واستكمال الشروط كافة".

وأضافت أن "الحكومة آنذاك عطلت إجراءات مباشرة المشمولين بالتعيين في دوائرهم رغم المطالب الرسمية والقانونية الكثيرة"، مؤكدة موافقة الحكومة على "إدراج بقايا عقود بشائر الخير ضمن موازنة العام القادم وإحالتها إلى وزارة المالية".

وأطلقت الحكومة الاتحادية في ديالى، أواخر العام 2009 مشروعا لتعيين 20 ألف شخص وبصفة متعاقد لمدة 6 أشهر، لامتصاص البطالة ومنع استغلال الجماعات المسلحة للعاطلين في المناطق الساخنة وإغرائهم مادياً، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه لاصطدامه بقوانين وإجراءات لجنة بشائر الخير، ووزارة التخطيط التي تسببت بتأخر وتلكؤ صرف مستحقات أغلب المتعاقدين.

related

ديالى.. اتفاق على تغيير مديري الدوائر ممن قضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم

Date: 2022-10-24 13:42:58
ديالى.. اتفاق على تغيير مديري الدوائر ممن قضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم

الدفاع المدني يخمد 3 حوادث حريق في مناطق متفرقة من محافظة ديالى

Date: 2022-02-27 10:02:52
الدفاع المدني يخمد 3 حوادث حريق في مناطق متفرقة من محافظة ديالى

ديالى.. التميمي يعفي العزاوي ويستعين بالجبوري

Date: 2022-06-20 10:48:14
ديالى.. التميمي يعفي العزاوي ويستعين بالجبوري

الشرطة المجتمعية تحدد أسباب "الجرائم الاجتماعية" بديالى وتؤكد: 80 % منها ينفذها مراهقون

Date: 2021-08-05 10:15:39
الشرطة المجتمعية تحدد أسباب "الجرائم الاجتماعية" بديالى وتؤكد: 80 % منها ينفذها مراهقون

مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-05-17 11:22:19
مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار

Date: 2021-02-19 20:20:59
ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار

إرجاء تظاهرات عارمة قرب بعقوبة بعد تحسن نسبي لتجهيز الكهرباء 

Date: 2022-08-10 11:16:56
إرجاء تظاهرات عارمة قرب بعقوبة بعد تحسن نسبي لتجهيز الكهرباء 

ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

Date: 2020-12-08 10:07:45
ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء