حراك برلماني لحسم 2000 درجة وظيفية مجمدة من عقود "بشائر الخير"

شفق نيوز / أعلنت النائب عن ديالى، ناهدة الدايني، يوم الأربعاء، عن حراك برلماني متقدم لتثبيت وحسم أكثر من 2000 درجة وظيفية مجمدة ضمن عقود بشائر الخير بسبب مشكلات مالية وإدارية.

وقالت الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب ديالى تقدموا بطلب رسمي وتواقيع برلمانية لرئيس الوزراء ووزارة المالية لتثبيت وحسم عقود بشائر الخير المتبقية منذ عام ٢٠١٢ البالغة أكثر من 2000 درجة وظيفية والتي أوقفتها الحكومة رغم استيفاء واستكمال الشروط كافة".

وأضافت أن "الحكومة آنذاك عطلت إجراءات مباشرة المشمولين بالتعيين في دوائرهم رغم المطالب الرسمية والقانونية الكثيرة"، مؤكدة موافقة الحكومة على "إدراج بقايا عقود بشائر الخير ضمن موازنة العام القادم وإحالتها إلى وزارة المالية".

وأطلقت الحكومة الاتحادية في ديالى، أواخر العام 2009 مشروعا لتعيين 20 ألف شخص وبصفة متعاقد لمدة 6 أشهر، لامتصاص البطالة ومنع استغلال الجماعات المسلحة للعاطلين في المناطق الساخنة وإغرائهم مادياً، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه لاصطدامه بقوانين وإجراءات لجنة بشائر الخير، ووزارة التخطيط التي تسببت بتأخر وتلكؤ صرف مستحقات أغلب المتعاقدين.