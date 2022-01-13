إحراق منزل شاعر شعبي معروف خلال نزاع في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بإحراق منزل شاعر شعبي خلال نزاع عشائري اندلع جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشريتي ال حرب وال جويبر واستخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بحرق منزلين لعشيرة ال حرب، احدهما منزل الشاعر الشعبي المعروف صلاح الحرباوي".

واضاف، ان "وجهاء المدينة تدخلوا لإيقاف النزاع بين الطرفين"، لافتا إلى أن "النزاع اندلع بسبب امرأة"، دون مزيد من التفاصيل.