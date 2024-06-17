حرارة خمسينية وغبار في أجواء العراق غداً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، نشرة تفصيلية بدرجات الحرارة وطبيعة الرياح في عموم العراق ليوم غد، حيث سجلت درجات حرارة خمسينية تصل ذروتها نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تأثير الكتلة الحارة يستمر في أجواء البلاد خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وإلى مطلع الأسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت بدرجات خمسينية وأعلى أحياناً.

وبينت أن يوم غد الثلاثاء ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في محافظات بغداد وصلاح الدين وبابل وواسط وذي قار والمثنى والديوانية مع فرص إثارة الغبار الخفيف.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، ستكون 40 درجة مئوية في دهوك، ومثلها في السليمانية، وفي أربيل 44 درجة، ونينوى 45، وفي محافظتيّ صلاح الدين والأنبار 47 درجة.

وفي محافظات ديالى وكربلاء والنجف 48 درجة، وفي العاصمة بغداد وبابل والديوانية وواسط والمثنى 49 درجة، فيما ستسجل محافظات ميسان وذي قار والبصرة أعلى درجة حرارة وهي 50 درجة مئوية.