حرارة تموز تدفع البغداديين وسياراتهم للاستحمام بالشوارع وصوت بائع الماء الأعلى في العاصمة (صور)

شفق نيوز/ مع بداية شهر تموز اللاهب في العراق، بدت مناطق بغداد وشوارعها تشكو سخونة الجو خصوصاً في المناطق التجارية وتأثير ذلك على المواطنين والباعة ورجال شرطة المرور الذين يستوجب تواجدهم المستمر في الشارع لتنظيم حركة السير، فيما لجأ بغداديون الى "الاستحمام" في الشارع لمواجهة حر الصيف الذي لم يترك عجلاتهم بسلام، فيما تتردد عبارة "مي بارد بربع" باستمرار في شوارع العاصمة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في عدد من مناطق العاصمة بغداد تأثير إرتفاع درجات الحرارة على المواطنين سواء في الشوارع أم الأماكن التجارية التي تشهد حركة وإزحامات بشرية وحركة تبضع مستمرة.

وبدا تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحاً مع تجول عدد من باعة قناني المياه الباردة في الشوارع وبين السيارات بإزدحامات الشوارع، مع عبارات شهيرة يلجأون للترويج لبضاعتهم، منها عبارة (مي بارد بربع)، بمعنى بيع قنينة الماء بـ(250 ديناراً)، مع لجوء مواطنين إلى غسل رؤوسهم وايديهم بالماء في محاولة لمواجهة موجة الحر الشديدة لتقضية اليوم التموزي اللاهب، فيما ارتفعت درجات حرارة بعض السيارات بسبب حرارة وسخونة الجو ما اضطر بعض السائقين الى ايقافها وطلب المعونة لتبريد سياراتهم.

كما رصدت الكاميرا تأثير ارتفاع درجات الحرارة على رجال المرور يؤدون واجبهم بالتواجد في الشوارع بشكل مستمر لتنظيم حركة السير.