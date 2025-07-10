"حرارة تلامس الـ70".. الأنواء العراقية تكشف الحقيقة

شفق نيوز– بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، توضيحًا بشأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من عناوين وصفتها بـ المبالغ فيها، مثل "موجة نارية" أو "درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية".

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخرائط التي تظهر أحيانًا درجات حرارة مرتفعة جدًا، لا تمثل درجة حرارة الهواء الرسمية، بل هي قياسات لحرارة سطح التربة أو الأسفلت تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأوضحت أن هذه القيم تختلف تمامًا عن درجات الحرارة الجوية التي تُقاس في محطات الأرصاد وفق معايير عالمية دقيقة، تشمل وضع أجهزة القياس داخل صناديق مظللة وعلى ارتفاع مترين عن سطح الأرض.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الطبيعي أن تصل حرارة السطح إلى 60 أو 65 درجة مئوية في أيام الصيف الاعتيادية، مؤكدة أن ذلك لا يستوجب التهويل الإعلامي أو إثارة الذعر بين المواطنين.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة لمتابعة أخبار الطقس وتطورات الحالة الجوية، وتجنب تداول المصطلحات غير الدقيقة أو المثيرة للرأي العام.