حذر في كربلاء بشأن اللحوم.. خطة من 4 محاور لتطويق المخاطر

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري في كربلاء، يوم الأربعاء، تفاصيل خطته لزيارة أربعينية الإمام الحسين في المحافظة، مشيرا إلى أنها تتضمن أربعة محاور.

وقال مدير المستشفى، الدكتور وسام الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "المحور الأول من الخطة يتمثل بمراقبة دخول الحيوانات إلى محافظة كربلاء، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع قيادة عمليات كربلاء وشرطتها، حيث توضع مفارز بيطرية في السيطرات المحورية لكشف وفحص الحيوانات المرافقة للمواكب الحسينية قبل ادخالها إلى المدينة، من أجل الحفاظ على صحة الزائرين الكرام".

وأضاف، "أمّا المحور الثاني فهو متابعة عمليات الجزر داخل المواكب الحسينية، وبحسب توجيهات المحافظ وبالتنسيق مع مديرية بلدية كربلاء، تم اعداد ساحات لإيواء وجزر هذه الحيوانات".

وبيّن مدير المستشفى البيطري، أن "جزر الحيوانات يكون تحت اشراف كادر بيطري متخصص، حيث يتم فحصها قبل وأثناء وبعد الذبح، لإعدادها بشكل صحي وسليم للزائر الكريم، وأيضا لمنع انتشار الأمراض الانتقالية التي قد تنتقل من الحيوان إلى الانسان عن طريق دماء هذه الحيوانات، فضلا عن المنظر غير المقبول وغير الحضاري لمحافظة كربلاء وللمواكب الحسينية في حال تم ذبح هذه المواشي على الأرصفة والشوارع، وما قد يسبب ذلك من تلوّث للحوم".

وتابع، "أمّا المحور الثالث فهو متابعة المواكب الحسينية بمعيّة الدوائر المعنيّة، وتحت اشراف مباشر من قبل النائب الثاني للمحافظ، علي الميالي، لمتابعة المواكب ووضع ارشادات توعوية لها، منها ضرورة أن يكون ذبح المواشي داخل المجازر النظامية الموضوعة من قبل محافظة كربلاء".

أما المحور الرابع والأخير، فذكر الجبوري، أنه "يتعلق بتوعية المواطنين والزائرين بأهمية اتباع الارشادات الصحية الوقائية، تزامنا مع وجود إصابات بالحمى النّزفية في العراق كافة، لذلك سيتم نشر بعض المفارز البيطرية في مركز مدينة محافظة كربلاء والتجوّل على المواكب الحسينية والزائرين، كما سيتم توزيع منشورات توعوية لاحتواء أو للوقاية من الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الانسان".