"أحذروا أجهزة التبريد".. العراق على موعد الليلة مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأحد، تحديثات جوية عن طقس العراق، مؤكداً انخفاض درجات الحرارة الليلة بواقع 6 درجات مئوية في عموم المحافظات، في حين حذر من تشغيل أجهزة التبريد.

ونقل المركز الإعلامي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن عطية، قوله إن "تأثير الكتلة الهوائية الباردة الناتجة عن المنخفض الجوي الذي أثر على تركيا وشمال العراق، تصل حدودها مدن جنوب العراق الليلة، وستندفع أكثر اليومين المقبلين".

ولفت إلى أن "الكتلة الهوائية تسجل معها درجات حرارة أقل من معدلاتها بحوالي 6 درجات مئوية في جميع المدن"، محذراً من "برودة الطقس ليلا وتجنب وسائل التبريد".