"أحد ضباط الاستخبارات".. هادي العامري ينعى أحد كوادر منظمة بدر

شفق نيوز/ نعى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اليوم الجمعة، أحد كوادر المنظمة.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "فقدنا اليوم ابنا عزيزا من أبناء البدريين الاوائل فترك في القلب جرحا نازفا، انه النقيب عبد المطلب نعمة نجل الحاج المجاهد ابو ذو الفقار الحسن(الفريق محمد نعمة)، الذي توفي بحادث سير مؤسف".

واضاف "وانّا اذ نعزي انفسنا ونعزي رفيق دربنا والده العزيز ، وجميع افراد اسرته الكريمة ندعو الله تعالى أن يلهمنا ، ويلهم والده وأسرته الصبر والسلوان ويجعل مثواه الجنة مع الشهداء والصديقين".

وفي غضون ذلك؛ نعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "النقيب عبد المطلب نجل الفريق محمد نعمة اثر حادث سير مؤسف.