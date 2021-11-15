أحد أشهر أطباء الأسنان في العالم يزور أور الأثرية ويحط رحاله بـ4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية وأثار محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، استقبال مدينة اور الأثرية احد أشهر أطباء الأسنان في العالم من قارة أمريكا الجنوبية.

وقال مدير المفتشية، عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "طبيب الأسنان البرازيلي (فيليبي بيزيرا) وزوجته زارا مدينة أور الأثرية جنوبي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الطبيب البرازيلي يعد احد أشهر 10 اطباء في العالم بمجال تخصصه".

وبين، ان "الطبيب البرازيلي عبر عن سعادته الغامرة لزيارته اقدم مدينة في التاريخ، وقال إن حلمه تحقق الان بزيارة هذا المكان العظيم)".

وتابع عبدالرزاق ان "ادارتنا قامت بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتجوله داخل المدينة برفقة دليله السياحي".

واشار الى، ان "الطبيب البرازيلي سيمكث 3 ايام في المحافظة وبعدها يواصل الرحلة إلى بغداد وبابل والنجف وكربلاء، بحسب ما أخبرنا الدليل السياحي معه".