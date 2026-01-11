حديد السكراب في العراق.. مخالفات وفروقات أسعار ومواد مشعة

شفق نيوز- بغداد

كشفت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، يوم الأحد، عن وجود إشكالات كبيرة في ملف بيع "حديد السكراب"، مشيرة إلى عدم دقة تقدير الكميات، وتناقض الأسعار، فضلاً عن وجود مخالفات قانونية، بينها بيع مواد ملوثة بالإشعاع.

وقال عضو الكتلة النائب حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء الكتلة، في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تقدير كمية حديد السكراب بـ4 ملايين طن هو تقدير غير صحيح، مرجحاً أن يكون التقدير الحقيقي بحدود 10 ملايين طن.

وأضاف أن هناك أدلة على حصول عمليات بيع بالمزايدة وبالبيع المباشر، نتيجة الاستثناء المستحصل بهذا الخصوص، مبيناً أنه تم مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء وإحالة الموضوع بهذا الشأن.

وأشار المطيري إلى وجود تناقض في أسعار بيع السكراب وعدم دقة في تقدير كمياته، مؤكداً توفر أدلة على بيع الكميات وفق تقديرات تختلف عن الوزن الحقيقي.

وأوضح أن سعر طن حديد السكراب في المزايدة العلنية بلغ 630 ألف دينار، في حين تم، نتيجة الاستثناء، بيع الطن الواحد بشكل مباشر بسعر 200 ألف دينار، ما يعني وجود فرق سعري يصل إلى 400 ألف دينار مقارنة بالمزايدة.

وبيّن النائب أن هناك مواد تم بيعها وهي ملوثة بالإشعاع، معتبراً ذلك مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنهم طالبوا بقوة بإلغاء استثناء بيع حديد السكراب الممنوح إلى الجهات المعنية.