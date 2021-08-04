حدوث خلل بطائرة إيرانية تقل مسافرين أثناء اقلاعها من مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية "محمد حسن ذي بخش"، يوم الأربعاء عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة " قشم إير" عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عدة هبوط الطائرة.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن "ذي بخش" قوله، إن الرحلة QB2316 المتجهة من النجف الى طهران من طراز ايرباس A320، قد خرجت من مسارها على مدرج مطار النجف عند اقلاعها ظهر اليوم الأربعاء.

ونوه إلى أن الطائرة انحرفت الى الساحة الترابية المحاذية للمدرج، مبينا أن الحادث نجم عن خلل بعدة هبوط الطائرة.

واكد المتحدث سلامة كافة الركاب كافة الذين غادروا متن الطائرة، وسيكملون رحلتهم الى طهران عبر طائرة بديلة.