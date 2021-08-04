سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حدوث خلل بطائرة إيرانية تقل مسافرين أثناء اقلاعها من مطار النجف الدولي

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T12:52:26+0000
حدوث خلل بطائرة إيرانية تقل مسافرين أثناء اقلاعها من مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية "محمد حسن ذي بخش"، يوم الأربعاء عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة " قشم إير" عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عدة هبوط الطائرة.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن "ذي بخش" قوله، إن الرحلة QB2316 المتجهة من النجف الى طهران من طراز ايرباس A320، قد خرجت من مسارها على مدرج مطار النجف عند اقلاعها ظهر اليوم الأربعاء.

ونوه إلى أن الطائرة انحرفت الى الساحة الترابية المحاذية للمدرج، مبينا أن الحادث نجم عن خلل بعدة هبوط الطائرة.

واكد المتحدث سلامة كافة الركاب كافة الذين غادروا متن الطائرة، وسيكملون رحلتهم الى طهران عبر طائرة بديلة.

related

من النجف.. جهانغیري يؤشر نقصاً بالبنى التحتية خلال الزيارة

Date: 2019-10-19 10:54:09
من النجف.. جهانغیري يؤشر نقصاً بالبنى التحتية خلال الزيارة

ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

Date: 2019-10-05 13:37:31
ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

تظاهرة حاشدة في النجف منددة بايران وامريكا

Date: 2019-12-01 10:22:33
تظاهرة حاشدة في النجف منددة بايران وامريكا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

Date: 2020-02-24 12:25:09
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

احتجاجاً على سوء الخدمات.. أهالي قضاء بالنجف يرمون النفايات وسط البلدية (صور)

Date: 2021-06-25 20:34:21
احتجاجاً على سوء الخدمات.. أهالي قضاء بالنجف يرمون النفايات وسط البلدية (صور)

تعافي 10 مصابين من كورونا في النجف

Date: 2020-04-18 11:58:34
تعافي 10 مصابين من كورونا في النجف

النجف تكمل ملف "منارات الحج البري" لإدراجها على لائحة اليونسكو

Date: 2021-03-09 17:02:37
النجف تكمل ملف "منارات الحج البري" لإدراجها على لائحة اليونسكو