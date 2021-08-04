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أحدهم محامٍ.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين بالتزوير في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T10:56:42+0000
أحدهم محامٍ.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين بالتزوير في نينوى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى حكما على ثلاثة مدانين بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة تسجيل عقار باستخدام وكالة عامة مزورة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدانا قام بالاتفاق مع شخصين آخرين احدهما محام بالتلاعب بالقسام الشرعي والذي يعود (لوالد المدان الاول) بهدف حرمان اشقائه الذين يعملون مع عصابات داعش الارهابية، لافتا إلى أنه "تم إعطاء معلومات خاطئة في القسام الشرعي والذي يعود لوالد المدان".

وأضاف أنه "بعد اصدار القسام الشرعي اقام (الوريث المدان) دعوى تمليك للعقار امام محكمة بداءة الموصل باستعمال وكالة عامة (مزورة) صدر على اثرها حكما بتمليك العقار المسجل باسم المتوفى ( والد المدان الوريث).

وأشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين الثلاثة وفقآ لاحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه".

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