أحدهم فارق الحياة.. النجف تسجل 3 محاولات انتحار خلال ساعات

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية سجلت 3 حالات انتحار بمناطق مختلفة ضمن مركز المحافظة وضواحيها.

وأبغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في نخلة داخل منزله بناحية العباسية جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "دوافع الانتحار الحالة النفسية للمجنى عليه".

وفي حالة أخرى "أقدم شاب آخر في العشرينيات من عمره أيضاً على الانتحار شنقاً كذلك بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة الحولي وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، مبيناً أن "ذويه استطاعوا إنفاذه في اللحظات الأخيرة ونقلوه للمستشفى وهو بحالة سيئة للغاية".

وأشار المصدر، إلى أن "شاباً ثالثاً في العشرينيات من عمره كذلك حاول الانتحار بواسطة سلاح أبيض (سكين) في شارع الروان وسط مدينة النجف، إلا أن القوات الأمنية والمواطنين تمكنوا من إنقاذه، دون معرفة أسباب الانتحار".