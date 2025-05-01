أحدهم طفل يقود "ستوتة".. مصرع وإصابة 3 أشخاص في ذي قار والنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين قضاءي الفجر القلعة، نتيجة انقلاب عجلة نوع (تويوتا)، حيث أدى الحادث لمصرع شاب دون العشرين من عمره وإصابة شخص آخر بجروح بليغة في العشرينات من عمره".

وفي محافظة النجف، افاد مصدر امني بالمحافظة بمصرع طفل يعمل سائق ستوتة نتيجة انقلاب عجلته في منطقة حي الميلاد وسط مركز المدينة.