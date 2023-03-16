أحدهم شنق امرأة "وقلع عينيها".. القضاء العراقي يحكم بإعدام خمسة إرهابيين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت احكاماً بالاعدام ضد مدانين بالإرهاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد 5 ارهابيين تمت ادانتهم بارتكاب اعمال إجرامية خطرة".

وبين ان "من بين المدانين ارهابي اعدم امرأة شنقاً بواسطة حجابها ثم قام بقلع عينيها"، مضيفا ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005".