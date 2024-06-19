أحدهم بهجوم مسلح.. 5 أشخاص يفقدون حياتهم بحوادث مختلفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة صالون، فتحوا نيران اسلحتهم على شخص في الثلاثينيات من عمره بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة العمارة مركز المحافظة فأردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته، حيث تشير إلى الحادث وقع بسبب ثأر عشائري".

وفي البصرة، سجلت القوات الامنية مصرع 4 أشخاص بحوادث مختلفة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "3 شباب تعرضوا لحادث غرق بشط العرب، أثناء تعلمهم السباحة، فيما توفي شخص رابع يعمل بأحد المنازل على تنظيم الشبكة الكهربائية في قضاء الزبير غربي مدينة البصرة مركز المحافظة".