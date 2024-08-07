أحدهم "انقسم نصفين".. مصرع 3 أشخاص بحادث سير وانفجار اسطوانة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد ، يوم الأربعاء، بوقوع حادث سير أدى لمصرع شخصين أحدهم انقسم لنصفين، في منطقة البلديات، ومصرع شخص آخر بانفجار اسطوانة غاز في شارع فلسطين.

وفي التفاصيل، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين لقيا مصرعهما بحادث سير مروع لحظة اصطدام دراجة كانا يستقلانها، بمركبة كبيرة نوع (تريلة) ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".

ولفت إلى أن "إحدى الضحيتين تعرض جسده إلى الانقسام لنصفين بسبب شدة الحادث"، مبيناً أنه "تم التحفظ على صاحب العجلة لحين اكتمال التحقيق بالحادث وتم نقل الجثتين للطب العدلي".

وفي الخبر الآخر، بين المصدر، أن "شخصاً لقى مصرعه نتيجة انفجار اسطوانة أوكسجين داخل أحد المجمعات الطبية في منطقة شارع فلسطين".

وأوضح المصدر، أن "انفجار الاسطوانة تسبب أيضاً باندلاع حريق في سطح المجمع الطبي، الأمر الذي استدعى فرق الإطفاء للشروع باطفائه".