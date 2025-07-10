أحدهما انفصل رأسه عن جسده .. مصرع عاملين وإصابة آخرين بحادثين في السليمانية والبصرة

شفق نيوز - السليمانية / البصرة

شهدت مدينة السليمانية ظهر اليوم الخميس حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع عامل وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انهيار جدار أثناء عملهم قرب إحدى المناطق الحيوية في المدينة.

أعلن عن ذلك سامان نادر، مدير الإسعاف الفوري في السليمانية ، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قائلا، إن: جدارًا في شارع رابرين، قرب مقر شركة تويوتا، انهار ظهر اليوم على ستة عمال، ما أسفر عن وفاة أحدهم في موقع الحادث، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل جثة العامل المتوفى إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج اللازم.

في غضون ذلك أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، بمصرع عامل بلدية في منطقة العالية وسط مركز المحافظة بعد سقوط كابسة النفايات عليه أثناء رفعها، مضيفا أن العامل انفصل رأسه عن جسده.