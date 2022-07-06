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أحدهما لطفل.. العثور على هيكلين عظميين تحت انقاض الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-06T19:00:17+0000
أحدهما لطفل.. العثور على هيكلين عظميين تحت انقاض الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بالعثور على هيكلين عظميين مجهوليّ الهوية، تحت انقاض مدينة الموصل القديمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فريق البحث والإنقاذ التابع الى مديرية الدفاع المدني في نينوى، عثر على الهيكلين تحت حطام احد المنازل في منطقة الميدان/ السماكة بمدينة الموصل القديمة.

وبين ان الهيكلين لطفل وشخص بالغ، وتم تسليمهما الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.

ومنذ تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش في اواخر 2017، باشرت فرق الدفاع المدني والمنظمات المحلية والدولية بالبحث عن الجثث تحت الانقاض في مدينة وبالأخص المدينة القديمة، ومنذ ذلك وحتى الان يتم الاعلان بين وقت واخر عن العثور على جثث وهياكل عظمية.

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