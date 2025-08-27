أحدهما قتل والده.. حكمان بالإعدام والمؤبد على قاتلين في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكمين قضائيين بحق شخصين، أحدهما حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إقدامه على قتل والده بالرصاص في قضاء الجبايش جنوبي المحافظة.

وأوضح مصدر في المحكمة، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم الثاني بالإعدام شنقاً حتى الموت صدر بحق متهم آخر تمت إدانته بقتل أحد الأشخاص في نزاع عشائري بقضاء سيد دخيل شرقي المحافظة.

وأكدت المحكمة، وفق المصدر، أن القرارين صدرا استناداً إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.