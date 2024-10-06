أحدهما طالب جامعي .. انتحار شابين شنقاً في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بتسجيل حالتي انتحار في العاصمة بغداد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن طالباً جامعياً مواليد العام 2001 انتحر بأسلوب شنق نفسه مستخدماً سلكاً كهربائياً معلقاً في سقف غرفته ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد.

وأشار إلى انتحار شاب مواليد العام 2006 باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في المروحة السقفية ضمن قرية خمسة في قضاء المشاهدة في الطارمية شمالي بغداد.

لم تعرف أسباب الحادثين أعلاه، وفقا للمصدر.