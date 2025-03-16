أحدهما أستاذ جامعي.. وفاة مصرييْن وإطلاق نار على شركة جنوبي العراق

شفق نيوز/ توفي يوم الأحد، شخصان يحملان الجنسية المصرية أحدهما أستاذ جامعي والآخر يعمل في شركة صيانة، فيما تم تسجيل إطلاق نار على شركة، في ثلاثة حوادث متفرقة جنوبي العراق.

ففي محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"تسجيل حالة وفاة لشخص مصري الجنسية في نهاية عقده الرابع يعمل في شركة صيانة بمنطقة الشعيبة غربي المحافظة".

وفي السياق ذاته، أبلغ مصدر أمني الوكالة، بـ"وفاة شخص مصري الجنسية في الأربعينيات من عمره وهو (دكتور جامعي بإحدى الجامعات الأهلية) في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث تعرض لأزمة قلبية أثناء الدوام".

وفي محافظة ذي قار أيضاً، كشف مصدر أمني للوكالة عن قيام "شخص مسلح بفتح النار على شركة للمقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسبب بأضرار مادية جسيمة في واجهة الشركة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فيما أفاد صاحب الشركة بأن المهاجم له خلاف مالي معه، وطلب الشكوى ضده".