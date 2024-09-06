أحدهما تسليب .. مصرع وإصابة 3 اشخاص بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 3 اشخاص بحادثين امنيين شمال وجنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مسلحين اثنين أقدما على استئجار عجلة من قضاء الرفاعي باتجاه قضاء الدواية، حيث تم إنزال سائقها بالقوة بالقوة وتحت تهديد السلاح في منطقة (الصديفة)، وأثناء محاولته منع الجناة من أخذ عجلته قاموا بضربه برصاصة في ساقه ثم لاذو فراراً بالعجلة إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقل المصاب لاحقا لمشفى الشطرة لغرض تلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما ان" حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، نتيجة تصادم عجلتين إحداهما صالون والأخرى حمل، حيث أدى الحادث لمصرع شخص على الفور، فيما اصيب اخر بجروح بليغة ".