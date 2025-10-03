حددت 3 مطالب.. ممثلية الأطباء المقيمين تعلن إضراباً عن العمل في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ممثلية الأطباء المقيمين، مساء الجمعة، تعليق عمل جميع الأطباء المقيمين الدوريين وأطباء التدرّج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في العراق كافة لحين تنفيذ ثلاثة مطالب حددتها الممثلية.

وقالت الممثلية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن تعليق العمل يبدأ من يوم 15 من الشهر الجاري، ولحين تنفيذ المطالب المحددة من قبلها.

ووفقاً لبيان الممثلية، فأن "المطالب تتمثل بإصدار الأمر الوزاري بتعيين أطباء دفعة 2024 فوراً، وتوزيع الأطباء المقيمين الدوريين على التدرج الطبي دون تأخير، وإطلاق توزيع أطباء التدرج على فروع الإقامة القدمى بما يضمن استمرار الخدمة الطبية".

وأوضح البيان، أن قرار تعليق العمل "ثابت لا تراجع عنه، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى".

كما أصدرت الممثلية تعليمات للإضراب، تتمثل بـ"إبلاغ رئاسة الأطباء ومدراء المراكز الصحية بموعد الإضراب ليكونوا على علم مسبق بالموضوع وإعلام المقيمين الأقدمين ليكونوا جاهزين لسد أي نقص حاصل جراء الإضراب".

وتشمل التعليمات أيضاً، "تنظيم وقفة احتجاجية في كل المستشفيات والمراكز الصحية في اليوم الأول من الإضراب على أن يكون الإضراب لأول 3 أيام عن كافة وحدات المستشفى عدا الوحدات الحرجة (الطوارئ والإنعاش) وكذلك عن المراكز الصحية كافة عدا المراكز التي تحتوى على ردهة طوارئ رسمية".

وفي حال عدم الاستجابة يتوسع الإضراب كما أوضحت الممثلية، ليشمل الردهات الحرجة والطوارئ والانسحاب منها بشكل تام.

وأشارت الممثلية في تعليمات الإضراب إلى "عمل لقاءات مع ذوي الجهات المختصة في كل محافظة للضغط من أجل تحقيق المطالب"، مبيّنة أن "الإضراب يعني وقف العمل والتواجد بقوة لحين تحقيق المطالب، ولا ينبغي استغلال الموقف لأغراض أخذ إجازة اعتيادية أو السفر".

كما أشارت إلى أن يكون "في كل مستشفى مسؤول مقيمين يرفع الموقف بشكل يومي إلى ممثل المحافظة مع تجنيد الجهات الإعلامية لغرض إيصال المطالب لأبعد مدى ممكن"، مشددة على ضرورة "النشر اليومي المكثف عن الإضراب على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق المطالب".

وأكدت الممثلية أن الإضراب "يتوقف عند تحقيق مطالبنا، وأن كل طبيب مقيم هو ممثل عن الأطباء، والمقيمين جميعاً، وعليه أن يساهم بنجاح الإضراب".