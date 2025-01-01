حدث نادر في كركوك مع بداية 2025.. ولادة "نصف درزن" أطفال لامرأتين

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مستشفى كركوك العام، يوم الأربعاء، عن تسجيل ولادة ثلاثة توائم لامرأتين في حالة نادرة لم تسجل في المحافظة منذ عشرات السنين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "السيدة الأولى تبلغ 27 عاماً وضعت ذكرين وأنثى، وحالة الأم مع أطفالها الثلاثة مستقرة".

وأضاف المصدر، "أما السيدة الثانية تبلغ 31 عاماً وضعت ثلاثة توائم ذكور، وحالة الأم مع أطفالها الثلاثة مستقرة".

وأكد المصدر، أن "هذه الحالة لم تشهدها المحافظة منذ عشرات السنين، بأن تضع امرأتين ثلاثة توائم في الوقت نفسه".