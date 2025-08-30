حدث مهم يقود السوداني إلى الموصل الاثنين المقبل

شفق نيوز- نينوى

يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين المقبل، مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، لافتتاح جامع النوري وبعض الكنائس التي أعيد إعمارها مؤخراً.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن "برنامج السوداني يتضمن افتتاح الجامع النوري الكبير الذي أعيد إعماره من قبل منظمة اليونسكو بدعم من الإمارات على مدى أكثر من خمس سنوات، بعد تدميره من قبل تنظيم داعش"، مشيراً إلى أن "الزيارة ستشمل أيضاً افتتاح كنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة في مدينة الموصل القديمة، بعد اكتمال أعمال إعمارها".

وبحسب المصدر، فإن حفل الافتتاح سيحضره وفد رفيع المستوى يضم وزير الثقافة العراقي، ووزير داخلية إقليم كوردستان، إلى جانب وزير الثقافة الإماراتي و14 شخصية بارزة من دولة الإمارات، فضلاً عن شخصيات أخرى محلية ودولية.

وتمثل هذه الزيارة، حدثاً مهماً لإبراز عودة الموصل إلى واجهة المشهد الحضاري والثقافي.

ويعد جامع النوري من مساجد العراق التاريخية بناه نور الدين زنكي في العام 1172، حيث يقع في الساحل الغربي للموصل.

وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير، كما يُعتبر ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، وأعيد إعماره مرات عدة كانت آخرها عام 1944.

وأعلن زعيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، خلافته المزعومة، من منبر الجامع في يونيو/حزيران من العام 2014، فيما شهد العام 2017 تحرير المنطقة من سيطرة التنظيم بشكل كامل.