إحداهما لامرأة.. العثور على جثتين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بالعثور على جثتين، لصبي غريق وامرأة خمسينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة امرأة في الخمسينيات من عمرها في منطقة السايح غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "اسباب الوفاة لم تعرف لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع أن "القوات الامنية انتشلت جثة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً قضى غرقا بنهر الوفاء شرقي مدينة الناصرية بظروف غامضة، وتم نقل جثته للطب العدلي ايضا وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".