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إحداهما فارقت الحياة.. امرأتان تضرمان النار بنفسيهما في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-14T12:36:35+0000
إحداهما فارقت الحياة.. امرأتان تضرمان النار بنفسيهما في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقيام امرأتين بإضرام النار بنفسيهما يوم الاثنين ما تسبب بوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بحروق بليغة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد ١٩٧٧ بواسطة أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها ضمن منطقة المشتل".

وأضاف أن "المرأة فارقت الحياة"، مبينا أنه "حسب المعلومات الاولية فإن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية".

وفي حادث آخر مشابه، قال المصدر إن "امرأة أخرى من مواليد ١٩٧٧ أيضا، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة البلديات".

وأشار المصدر إلى أن "المرأة أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار".

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