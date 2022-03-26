إحداهما زوجة داعشي نبذها المجتمع.. إحباط محاولتي انتحار في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم السبت، بإحباط محاولتي انتحار منفصلتين لامرأة متزوجة من عنصر لداعش محكوم عليه بالسجن المؤبد، والأخرى لشابة، في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة في الثلاثين من عمرها، وحاولت إلقاء نفسها في مياه نهر دجلة من على جسر الحرية وسط مدينة الموصل لكن الشرطة تمكنت من إنقاذها في اللحظات الأخيرة".

وبين أن "المرأة لزوجة عنصر من داعش محكوماً بالمؤبد، وتقول انه بايع داعش بعد زواجها منه بعدة اشهر والقي القبض عليه وحكم بالسجن المؤبد".

وأشار الى انها "تشكو من نبذ اجتماعي حتى من اقرب الناس اليها مما جعلها تفكر بالانتحار وترك طفلتها التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات"، مضيفا "تقول المرأة ان لا احد يتقبل وجودها سواءً من اهلها او اقاربها او المجتمع ولا احد يقبل ان يوفر لها فرصة عمل بعد ان يعلمون ان زوجها كان من ضمن عناصر داعش".

وتابع المصدر "تقول المرأة أنها تعيش اياماً سوداء من النبذ بطريقة حقيرة ويتم التعامل معها كأنها هي الارهابية وليس زوجها، وكأنها ليست ضحية مثل باقي سكان مدينة الموصل".

واضاف "المرأة تنفي قبولها بأعمال زوجها وتقول لو أنها كانت متفقة معه لتحملت نتيجة ذلك لكنها كانت معارضة له وتحملته حتى القي القبض عليه وتخلصت منه، لكن انتهى بها المطاف ليتم التعامل معها مثله من قبل المجتمع".

وفي الحالة الثانية، اوضح المصدر، ان "الشابة حاولت الانتحار مع على الجسر القديم في الموصل، وايضا تم انقاذها"، مشيرا الى ان "سبب الانتحار هو انه الفتاة تعاني من بعض الضغوط والاضطرابات النفسية".

جدير بالذكر ان الموصل شهدت حالة انتحار اخرى لشاب حدث قبل 3 ايام قام بإلقاء نفسه من الجسر القديم في ساعة متأخرة من الليل ولم يعثر على جثته حتى اليوم.