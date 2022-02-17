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إحداها حرقاً بالبنزين والأخريين شنقاً.. ثلاث حالات انتحار في النجف وذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-17T20:23:24+0000
إحداها حرقاً بالبنزين والأخريين شنقاً.. ثلاث حالات انتحار في النجف وذي قار

شفق نيوز / سجلت محافظتا ذي قار والنجف، يوم الخميس، ثلاث حالات انتحار اثنان منها لفتاتين إحداهما حرقت نفسها بمادة البنزين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزلها بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وتبين أن انتحار الضحية بسبب سوء الحالة النفسية".

وفي النجف، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أقدم على الانتحار شنقا بواسطة (شماغ) مربوط في سقف إحدى غرف منزله، في حي القاسم وسط المدينة"، لافتا إلى أن "سبب الانتحار هو ضغط نفسي نتيجة الحالة المعيشية للمجنى عليه".

وأضاف المصدر، أن "حالة انتحار ثانية سجلت في النجف، وكانت لفتاة في العشرينيات من عمرها، أقدمت على حرق نفسها بواسطة مادة البنزين داخل منزلها بقضاء المناذرة"، مشيراً إلى أن "سبب الانتحار كان نتيجة مشكلات أسرية تعاني منها الضحية".

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