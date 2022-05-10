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إحداها تحولت الى إضراب مفتوح .. احتجاجات في 4 محافظات لشرائح مختلفة للمطالبة بحقوقهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-10T08:27:33+0000
إحداها تحولت الى إضراب مفتوح .. احتجاجات في 4 محافظات لشرائح مختلفة للمطالبة بحقوقهم

شفق نيوز / شهدت أربعة محافظات بينها العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، احتجاجات من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحقوقهم، وفيما بين مراسلو شفق نيوز أن بعض هذه الاحتجاجات تطور إلى قطع طرق رئيسة ومصادمات مع القوات الأمنية، أكد ممثلون عن احدى هذه الاحتجاجات تحولها الى اضراب مفتوح لحين الاستجابة للمطالب.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن "العشرات من طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية شاركوا، اليوم، في تظاهرات دعماً للأساتذة و الموظفين ومناصراتهم في قضية تأخر دفع رواتبهم"، مبيناً أن "التظاهرات انطلقت لليوم الثالث على التوالي وبدأت منذ ساعات الدوام الأولى، إذ أقدم المتظاهرون على قطع طريق (السليمانية - كركوك )".

وأضاف المراسل أن أساتذة وموظفي جامعة السليمانية صعدوا، من مطالبيهم الخاصة بمشكلة الرواتب الشهرية، يوم أمس، وأعلنوا الإضراب عن قاعات الدراسة، وطالبوا الطلبة بمساندتهم في وقفتهم هذه لحين الاستجابة للمطالب المشروعة.

وقال ممثل عن المحتجين في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن "مطالبنا لن تنحصر بصرف مرتبات شهر آذار فحسب، بل نحن نطالب بإعادة الهيبة والكرامة للمؤسسة التعليمية التي تم اهانتها بطرق غير لائقة، كما ونطالب بصرف المخصصات المهنية أسوة بالوزارات الأمنية والتعهد بصرف الرواتب الشهرية كل ثلاثين يوما كحق مشروع لنا"، مبيناً أن "أي جهة لم تتصل بنا ولم تعرض أي مساعدة لحل القضية".

ولم يتسلم موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السليمانية رواتب شهر آذار المنصرم في حين باشرت حكومة الإقليم ومنذ يوم أمس الاثنين بتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.

كما أوضح مراسل شفق نيوز في بغداد إن "عدداً من المتظاهرين المتقاعدين ويصل عددهم الى نحو 80 شخصاً من كبار السن تجمعوا اليوم أمام مقر هيئة التقاعد العامة في بغداد للمطالبة بحقوقهم التقاعدية بعد تعذر الحصول عليها في المدة الماضية، ما جعلهم يقومون بتظاهرة أمام مقر الهيئة من أجل تحريك هذا الملف واسترداد حقوقهم.

كما شهدت محافظة الديوانية، بحسب مراسل شفق نيوز وقوع احتكاك وصدام بين القوات الامنية والعشرات من المحاضرين المجانيين والخريجين الذين تجمعوا امام مبنى تربية الديوانية للمطالبة بتعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم للدولة.

وأضاف المراسل أن القوات الامنية القريبة من مقر التربية حاولت فض التجمع ورفعت خيم الخريجين غير المحاضرين ما أحدث احتكاكاً ووقوع مصادمات بين الطرفين.

كما أوضح مراسل شفق نيوز في محافظة ذي قار، إن العشرات من المحاضرين المجانيين باشروا بنصب خيم الاعتصام أمام بوابة مبنى مديرية تربية ذي قار وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، مبينا ان ابرز مطلب هو تثبيتهم على الملاك الحكومي الدائم.

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