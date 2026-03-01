حداداً على خامنئي.. 5 محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

شفق نيوز- كركوك/ بابل/ واسط

أعلنت خمس محافظات عراقية، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بعضها ليوم غد الاثنين، وأخرى ليومي الاثنين والثلاثاء، وذلك حداداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووجّه محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء في المؤسسات التربوية والتعليمية، بما يشمل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والثانوية، إضافة إلى جامعة كركوك والكليات الأهلية، ومنها كليتا الكتاب والقلم وجعفر الصادق.

وأوضح المحافظ، أن "القرار جاء انسجاماً مع إعلان الحكومة الاتحادية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في عموم العراق".

وفي بابل، قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، استجابةً لمناشدات المواطنين وبالتزامن مع إعلان الحداد، مع استثناء الدوائر الأمنية والخدمية من القرار.

كما أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين حداداً، في إطار الالتزام بقرار الحداد العام.

في حين، أعلن مجلس محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات دون استثناء ليومي الاثنين والثلاثاء.

هذا ووجّهت الحكومة المحلية في النجف، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء، لذات السبب، من دون إيضاح أكثر.

وأعلنت الجهات الحكومية في إيران، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

بدورها، أعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.