حتى مطلع شباط.. العراق يتأثر بمنخفض ماطر وبارد

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أن يتأثر العراق بمنخفض جديد يوم الجمعة المقبل، مسبباً تساقطاً للأمطار، وانخفاضاً بدرجات الحرارة حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيتأثر بعبور منخفضات ممطرة ابتداءً من فجر يوم الجمعة، وتشمل مناطق مختلفة في مدن البلاد"، موضحاً أن "غزارة الأمطار سانحة في أكثر من مكان خاصة في الأقسام الشمالية وأجزاء من وسط وجنوبي البلاد".

وأضاف أن "الحالة المطرية ستنحسر مساء الجمعة وتعود عصر السبت مجدداً إلى مدن وسط البلاد"، مؤكداً أن "الحالات المطرية متوقع أن تعود يوم 29 كانون الثاني الجاري، وتتعمق نهاية الشهر، وقد تتبعها حالة مشابهة مطلع شهر شباط".

وأشار الزيادي، إلى أن "أجواء باردة سيشهدها العراق، مع تدنٍ محسوس بدرجات الحرارة بدءاً من السبت، ويزداد الأحد، وتستمر برودة الأجواء بشكل متفاوت حتى مطلع الشهر المقبل".