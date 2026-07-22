حتى السبت المقبل.. تمديد فترة التقديم الإلكتروني على قرعة الحج في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الأربعاء، عن تمديد فترة التقديم الإلكتروني على قرعة الحج للأعوام (2027 التكميلية - 2028 - 2029 - 2030) لمدة ثلاثة أيام إضافية.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "مددت فترة التقديم على قرعة الحج الإلكترونية المقبلة لمدة ثلاثة أيام إضافية على ان ينتهي يوم السبت المقبل الموافق 25/7/2026".

ونوهت الهيئة إلى أنها " إتخذت قرار التمديد من أجل فسح المجال أمام اكثر عدد من الراغبين بالتقديم على قرعة الحج ممن لم يسعفهم الوقت في التقديم خلال الأيام العشرة الماضية".

ولفتت الهيئة أنها "ستفتح رابط لاستلام طلبات الراغبين بلم الشمل، شريطة أن يكون كلا المتقدمين قد قدموا على قرعة الحج الإلكترونية ضمن فترة التسجيل المحددة".

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة قد أطلقت، في 13 تموز الجاري، الرابط الإلكتروني للتقديم على قرعة الحج للأعوام 2027 (التكميلية)، و2028، و2029، و2030.

وبعد موجة اعتراضات، قررت الهيئة إعادة مبلغ التسجيل الخاص بالتقديم الإلكتروني لقرعة الحج إلى المتقدمين الذين قد لا يحالفهم الحظ بالفوز، وذلك بعد ساعات من إعلانها أن المبلغ "غير قابل للرد".