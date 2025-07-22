حبل داخل غرفة.. انتحار شابة موصلية بسبب معاناة نفسية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار جديدة لشابة في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من مواليد 1994 أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في حي الوحدة بالجانب الأيسر من المدينة، مستخدمة حبلاً داخل إحدى غرف المنزل".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة حالة نفسية كانت تعاني منها.

وأضاف أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، بينما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية".

وتشهد مدينة الموصل ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الانتحار، لاسيما بين فئة الشباب والنساء، وسط مطالبات شعبية ورسمية بتكثيف الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز برامج التوعية والتدخل المبكر للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.