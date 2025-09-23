حبس موظفة في مصرف الرشيد الحكومي وردّ 3 مليارات دينار

شفق نيوز- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، بصدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمُوظَّفةٍ في مصرف الرشيد / الإدارة العامَّة، وإلزامها بردّ مبلغ ( 3,226,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ.

وقالت الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابيّ الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة المُختصّة بقضايا النزاهة بحقّ المُدانة الهاربة (فائزة فائق عبد المجيد) عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، إنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُنوّهةً بإلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموالها البالغة (1,613,000,000) مليار دينار، إضافة إلى غرامةٍ تعادل تلك القيمة.

وأوضحت إنَّه، بعد الاطلاع على الأدلة الثبوتيَّة بهذه القضيَّة، قرَّرت المحكمة إدانة المُتَّهمة لثبوت مُقصريَّـتها، وأصدرت بموجب ذلك قرارها الذي تضمَّن عدم إطلاق سراحها؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.