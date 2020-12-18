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"حبة بغداد" تجتاح ديالى والسلطات تطلب إسعافا انكليزيا

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-18T10:11:35+0000
"حبة بغداد" تجتاح ديالى والسلطات تطلب إسعافا انكليزيا

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى تسجيل إصابات بما يعرف "حبة" بغداد في ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن اكثر من 50 اصابة بـ"حبة بغداد" سُجلت في مناطق ناحية العظيم وهو مرض جلدي يصيب سكان الناحية بين سنوات متفاوتة لأسباب وعوامل متعددة.

ودعا العبيدي المؤسسات الصحية الى اسعاف سكان الناحية بلقاح "حبة بغداد" الانكليزي المنشأ بدلا من اللقاحات الصينية والهندية المتوفرة حاليا والتي لا تجد اي نفع او مفعول علاجي.

واضاف "ان المرض لم يدخل مرحلة الوباء والخطر ويمكن احتواءه بتأمين اللقاحات اللازمة من المناشئ العالمية الرصينة".

ويسمى اللشمانيا حبة حلب أو حبة بغداد ومحلياً باسم الأخت، يصنف ضمن الأمراض الطفيلية حيوانية المصدر، يُصاب به الإنسان عن طريق لدغ أنثى نوع من البعوض تُسمى حشرة الرمل ومهما اختلفت مسمياته فالمرض واحد واعراضه مؤلمة ونتائجه قد تكون احيانا وخيمة وعلاجه ليس مستعصيا.

 

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