حبال بين النخيل.. أطفال قرية "بيرمانة" في بابل يحيون العيد بالبساطة والفرح (صور)

شفق نيوز- بابل

وسط بساتين النخيل الهادئة في قرية "بيرمانة" بمنطقة السياحي قرب الحلة، وبعيدًا عن ضجيج المدن وحداثتها المتسارعة، تتجدد مشاهد الطفولة البسيطة في مكان ريفي يحتفظ بروحه القديمة، حيث تحولت جذوع النخيل والحبال وبعض قطع الحديد القديمة إلى مساحة لعب تجمع الأطفال وتمنحهم أوقاتًا مليئة بالفرح.

في هذا المكان الريفي المفتوح، وبين ظلال النخيل الممتدة، يتشارك الأطفال اللعب على أرجوحات صنعت من الحبال المتينة المربوطة بجذوع الأشجار، فيما أعيد استخدام "دولاب" هوائي حديدي قديم ليصبح جزءًا من ألعابهم اليومية، في مشهد يعكس بساطة الريف وذكاء الأهالي في تحويل الإمكانات المتوفرة إلى فسحة ترفيهية تنبض بالحياة.

ورغم بساطة المكان وبعده عن مظاهر الترفيه الحديثة، إلا أن ضحكات الأطفال التي وثقتها كاميرا وكالة شفق نيوز، وحماسهم وهم يتنقلون بين الألعاب يختصر معنى الفرح الحقيقي، ويمنح الزائر إحساسًا بالعودة إلى سنوات مضت، حين كانت الألعاب تصنع من البيئة المحيطة، وكانت تفاصيل الطفولة مرتبطة بالأرض والبساتين ودفء التجمعات العائلية.

وتبقى قرية "بيرمانة"، القريبة من الحلة، واحدة من تلك الأماكن التي تحتفظ بملامح الزمن الجميل، حيث تلتقي الطبيعة بالبساطة، وتعيد مشاهد الأطفال وهم يلعبون بين النخيل ذكريات راسخة في ذاكرة أبناء الريف العراقي، في صورة تختزل الحنين إلى أيام كانت فيها البهجة أقرب وأكثر عفوية.