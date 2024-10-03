حبال الغسيل تنهي حياة طفل في البصرة

شفق نيوز/ لقي طفل في الحادية عشر من عمره، اليوم الخميس، مصرعه في حادث مأساوي "غريب" وقع ضمن قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة.

وأكد مصدر محلي مسؤول، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث ليس نتيجة انتحار كما تم تداوله في بعض الأوساط، بل جاء نتيجة حادث عرضي.

وأوضح المصدر، أن الطفل، وهو طالب مدرسة، كان يلعب على سطح منزله، وانزلق أثناء لعبه بحبال غسيل الملابس، مما أدى إلى أن تُطبق عليه الحبال، ولم يتمكن من التخلص منها، مما أسفر عن وفاته على الفور.

وتستمر التحقيقات من قبل الجهات المختصة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث.