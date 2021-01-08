إحباط نقل ملكية عقار عائد لوزارة عراقية قيمته 4 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، لافتة إلى أن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"انتقال فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار إلى الدوائر المعنية، فور تلقيه معلوماتٍ عن محاولة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، حيث تمكن من ضبط الأوليات الخاصَّة بالموضوع كافة، إذ تبين أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة".

وتابعت أن "التحقيقات الأوليَّة أوضحت قيام تلك الدوائر بمنح موافقاتٍ وعدم ممانعةٍ من استملاك العقار وفق القرار (٢٥ لسنه ١٩٧١) خلافاً للقانون والضوابط التي أناطت مسؤوليَّة الموافقة على التمليك بالدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة حصراً، مؤكدةً أن قيمة العقار تُقَدَّرُ بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة العقار كافة".