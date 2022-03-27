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إحباط محاولتي انتحار لشابين في الفلوجة وتزايد الحالات تدفع باستدعاء الشرطة المجتمعية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-27T06:22:53+0000
إحباط محاولتي انتحار لشابين في الفلوجة وتزايد الحالات تدفع باستدعاء الشرطة المجتمعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، انقاذ حياة شابين من محاولتهما الانتحار من خلال القاء نفسيهما من أعلى الجسر القدير الشهير في قضاء الفلوجة 60 كم، غربي العاصمة بغداد، الأمر الذي دفع المديرية باستدعاء الشرطة المجتمعية، لتفعيل دورها في توعية السكان من خطورة الظاهرة.

وقال المصدر،لوكالة شفق نيوز، وهو ضابط برتبة عقيد في الشرطة، إن "احدى مفارز فوج طوارئ الشرطة السادس، تمكنت بوقت متأخر من الليل، من انقاذ حياة شاب من الانتحار، بعد محاولته القاء نفسه من اعلى الجسر القديم". مؤكداً، أنه "تم توجيه عناصرنا بمتابعة مستمرة للواصلين الى الجسر، خاصة اوقات الليل، والتنسيق مع المحال المنتشرة هناك للإبلاغ عن اية حالة، فضلاً على تفعيل الجهد الاستخباري لهذا الغرض".

وتابع، بأن "الحالة هذه سبقتها قبل بضعة أيام، محاولة انتحار شاب من اهالي قضاء العامرية، وذلك ايضاً من خلال القاء نفسه من الجسر ذاته في وقت متأخر من الليل، لكن تدخل عناصر الشرطة حالت دون ذلك".

وبين، المصدر أن "بعد التحقيق تبين أن محاولته الانتحار، هي نتيجة مشاكل نفسية وعائلية"، منوها إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كلا الحالتين، كون الانتحار جريمة بحق الإنسانية".

ولفت المصدر، أنه "تزايد حالات الانتحار، دفعت مديرية الشرطة إلى استدعاء قسم الشرطة المجتمعية، لغرض تفعيل دورها في النصح والارشاد، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني".

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