إحباط محاولتي انتحار في بغداد ووفاة طفل آخر بحالة تسمم بديالى

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أعلنت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، إحباط محاولتي انتحار في العاصمة بغداد، فيما أفاد مصدر طبي بوفاة طفل ثانٍ نتيجة حالة التسمم الغذائي التي أصابت عائلة في ديالى.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "الاجهزة الأمنية تمكنت من احباط محاولة انتحار امراة تولد 56 حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الصرافية، ونقلها الى احد المراكز الامنية".

وأضاف المصدر، أن "طالبة تولد 2009 حاولت الانتحار باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة النعيرية، ما أدى إلى إصابتها ونقلها من قبل ذويها الى المستشفى، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى، أبلغ المصدر الطبي، الوكالة، بوفاة طفل ثانٍ (مواليد 2020) نتيجة حالة التسمم الغذائي في مستشفى بعقوبة، فيما ما يزال شقيقاه بحالة غير مستقرة، بعد وفاة شقيقتهم بعمر 11 سنة يوم امس.

وبحسب المصدر، فإن نتائج التحليلات لم تظهر بعد، لتبين أسباب التسمم الحقيقية حتى الآن، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة.