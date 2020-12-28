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إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-28T05:53:55+0000
إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل أعضاؤه إلى مديريَّة التسجيل العقاري – الزهور، أفادت بتمكُّن الفريق من ضبط مُتَّهمٍ أثناء قيامه بترويج معاملات نقل ملكيَّة عددٍ من العقارات بدون صفةٍ قانونيَّةٍ، وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات".

واضاف البيان؛ إن "فريق العمل قام التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، بضبط معاملاتٍ وصور قيودٍ لعدَّة عقاراتٍ، ووصولات قبضٍ خاصَّةٍ بالمُعاملات، فضلاً عن مبلغٍ من المال بحوزة المُتَّهم".

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبطٍ وعرضه بصحبة المُتَّهم على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وإجراء التحقيق وفق أحكام المادَّتين (289،298) من قانون العقوبات".

ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في (14 كانون الأول 2020) عن تمكُّنها من ضبط وتفكيك شبكةٍ كبيرةٍ تقوم بالتلاعب والمُتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة في المحافظة، وتخصيصها إلى أشخاصٍ مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.

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