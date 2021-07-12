إحباط محاولة "متنفذين" الاستيلاء على أراض سكنية شاسعة في ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي، يوم الاثنين، احباط محاولة للاستيلاء على اكثر من 50 دونما من الاراضي السكنية في اطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز ان "ادارة بعقوبة وبالاشتراك مع مديرية بلدية بعقوبة تمكنت من استعادة 30 دونما من الاراضي السكنية قرب تقاطع القدس (7 كم غرب بعقوبة) مخصصة للتوزيع على المواطنين".

وأضاف، أن "أطرافا نافذة (لم يذكر اسماءها) حاولت الاستيلاء على الأرض وبيعها للمواطنين بصيغة عقود غير رسمية بمبالغ 5-10 مليون دينار بعد مد اعمدة للكهرباء وشبكات ماء متجاوزة استحصلت عبر الرشاوى".

واكد الحيالي ان "ادارة بعقوبة والبلدية استعادت ايضا 20 دونما من الاراضي السكنية في منطقة معسكر سعد شمال شرق بعقوبة، بيعت لمواطنين بصيغة عقود وشيدوا عليها هياكل سكنية متجاوزة، الا ان ازالة التجاوزات والهياكل تأجلت بسبب مناشدات ومطالب المواطنين بالتريث مقابل التوقف عن انشاء الهياكل ومنحهم اولوية في عمليات توزيع الاراضي السكنية".

ودعا الحيالي، المواطنين، الى "عدم شراء اي اراض سكنية دون ابراز سندات رسمية حقيقية لتفادي وقوعهم ضحايا للاستغلال والاحتيال من قبل جهات وعصابات تحاول الاستيلاء على املاك ومقدرات الدولة".