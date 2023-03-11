إحباط محاولة للاستيلاء على عشرات الأطنان من المواد الزراعية وضبط معاملات مزورة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أحبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، عمليَّة للاستحواذ على مواد زراعيَّة بعشرات الأطنان عبر معاملات التجهيز والطلبات المنسوب صدورها عن الفلاحين في محافظة صلاح الدين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بِنَاءً على مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتمكن فريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين من ضبط أصل معاملات تجهيز مادة سماد اليوريا بكميَّة(95) طناً في موقع التجهيز الكائن بقضاء العلم، مبينة أن تنظيم تلك المعاملات كان؛ من أجل الاستيلاء على حصص الفلاحين من هذه المادة، وذلك بِنَاءً على طلبات بتواقيع مزورة منسوب صدورها عن الفلاحين.

وأردفت الدائرة أن التحقيقات الأوليَّة توصلت إلى أن تنظيم هذه الطلبات تم بأمر وإشراف مدير فرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في صلاح الدين؛ بغية تسليمها لأحد التجار من أجل بيع هذه الكميَّة في الأسواق المحليَّة والإفادة من فارق السعر المدعوم من الدولة، لافتة إلى أن بيع الطن الواحد لمادة سماد اليوريا من قبل الدولة بــ(330) ألف دينار، بينما سعرها في السوق يتجاوز مليون دينار للطن الواحد.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق مدير فرع التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.