إحباط محاولة لاستهداف الزائرين بعبوات ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ كشف قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة لاستهداف زائري الاربعينية بالعبوات الناسفة جنوب شرق قضاء المقدادية.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من فوج حماية القيادة تحركت، صباح اليوم، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد وجود عبوات ناسفة في قرية جاسم العاجل جنوب شرق قضاء المقدادية".

وبين أن "القوة عثرت على عبوتين معدتين للتفجير، وعتاد بي كي سي وقنابل يدوية، فجرت مفارز المتفجرات العبوتين بشكل آمن وعادت لموقعها".