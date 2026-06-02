إحباط محاولة إخراج 150 ألف دولار عبر مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط مبلغ مالي قدره 150 ألف دولار أميركي بحوزة أحد المسافرين أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار النجف الدولي، وذلك خلال إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادية في صالة المغادرة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكاتها تمكنت من اكتشاف المبلغ غير المصرح عنه أصولياً، في مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة الخاصة بالإفصاح عن الأموال المنقولة عبر المراكز الحدودية.

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها، مبينة أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية ومنع محاولات التهريب والحفاظ على سلامة الإجراءات المالية.