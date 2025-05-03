إحباط محاولة تهريب 3,200 بندقية صيد جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، تمكن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من بنادق الصيد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كوادر مديرية المنفذ ضبطت حاوية بحجم 40 قدماً عند نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، حيث تبين من خلال تدقيق المعاملة الجمركية ومطابقتها مع الحمولة أنها تحتوي على 3,200 بندقية صيد هوائية، كانت مخبأة خلف المواد المصرح بها.

وأضافت الهيئة أن البنادق المضبوطة كانت معدة للتهريب، لكون استيرادها يتطلب الحصول على موافقات أمنية وإصدار إجازة استيراد رسمية.

وأكد البيان أنه تم تنظيم محضر ضبط وكشف بالواقعة معزز بالصور، وإحالة الحاوية إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.